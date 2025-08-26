Скидки
Главная Хоккей Новости

Защитник «Трактора» — о поражении от «Амура»: игра была неплохая, просто не забили

Комментарии

Защитник «Трактора» Арсений Коромыслов высказался о поражении от «Амура» (0:3) в рамках Кубка губернатора Челябинской области.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
25 августа 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 3
Амур
Хабаровск
0:1 Слепец (Гиздатуллин) – 06:38 (5x5)     0:2 Ли (Слепец) – 17:56 (5x5)     0:3 Грачёв (Ураков, Дубакин) – 55:38 (5x5)    

— Что скажешь по сегодняшнему матчу, что, на твой взгляд, удалось реализовать, хоть и счёт с нулём?
— Тяжело сказать, что именно удалось реализовать, при счёте 0:3. Но сама игра была неплохая. Были хорошие моменты, просто не забили. Всё впереди.

— Кубок губернатора — это предсезонный турнир. Насколько всё-таки был настрой зажечь перед домашними трибунами?
— Настрой — всегда выигрывать. Всегда хотим побеждать. Домашние трибуны очень помогают, они погнали нас с первых минут. Жаль, что не удалось их порадовать.

— Насколько связи внутри звеньев уже нащупываются?
— Думаю, постепенно всё будет улучшаться. Не сразу всё получится идеально, но к сезону должны быть готовы чувствовать друг друга и выполнять свою работу.

— Оцени свою готовность по 100-балльной шкале. Как удалось поработать эти две недели?
— Думаю, на 95% готов. Оставшиеся 5% в любом случае нарабатываются по ходу сезона, чтобы поддерживать форму. За эти две недели было больше функциональной работы: двигались, работали на скорость, в нейтральной зоне и в атаке, — сказал Коромыслов «Чемпионату».

