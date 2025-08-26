Защитник «Трактора» — о поражении от «Амура»: игра была неплохая, просто не забили

Защитник «Трактора» Арсений Коромыслов высказался о поражении от «Амура» (0:3) в рамках Кубка губернатора Челябинской области.

— Что скажешь по сегодняшнему матчу, что, на твой взгляд, удалось реализовать, хоть и счёт с нулём?

— Тяжело сказать, что именно удалось реализовать, при счёте 0:3. Но сама игра была неплохая. Были хорошие моменты, просто не забили. Всё впереди.

— Кубок губернатора — это предсезонный турнир. Насколько всё-таки был настрой зажечь перед домашними трибунами?

— Настрой — всегда выигрывать. Всегда хотим побеждать. Домашние трибуны очень помогают, они погнали нас с первых минут. Жаль, что не удалось их порадовать.

— Насколько связи внутри звеньев уже нащупываются?

— Думаю, постепенно всё будет улучшаться. Не сразу всё получится идеально, но к сезону должны быть готовы чувствовать друг друга и выполнять свою работу.

— Оцени свою готовность по 100-балльной шкале. Как удалось поработать эти две недели?

— Думаю, на 95% готов. Оставшиеся 5% в любом случае нарабатываются по ходу сезона, чтобы поддерживать форму. За эти две недели было больше функциональной работы: двигались, работали на скорость, в нейтральной зоне и в атаке, — сказал Коромыслов «Чемпионату».