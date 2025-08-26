Скидки
«Карать самым строгим способом». Дементьев — о скандале со взяткой в МХК «Атлант»

«Карать самым строгим способом». Дементьев — о скандале со взяткой в МХК «Атлант»
Известный агент Алексей Дементьев отреагировал на новость о том, что тренер МХК «Атлант» Олег Обуховский подозревается в получении взятки в размере 2,5 млн рублей от одного из родителей неназванного хоккеиста за место в составе подмосковной команды.

– Как отреагировали на новость о том, что тренер МХК «Атлант» подозревается в получении взятки за место в составе?
– Крайне негативно. Данная ситуация объясняет непонимание специалистов, почему кто-либо талантливый не получает игрового времени. Если уж появился такой прецедент, то, дай бог, пройдут проверки в других организациях. А выявленные нарушения нужно карать самым строгим способом.

– Самым строгим – это каким?
– Запретом работы и участия в спорте. Думаю, что это должно быть обязательно. Но я бы рассматривал этот вопрос более широко. И начал бы с такого аспекта, как положение о переходе игроков, где за трансфер игрока из одной команды в другую, утверждённую ФХР, нужно платить деньги. Это ещё одно место, где возникает коррупция. Не везде и не всегда, но это почва для такого рода схем.

Ещё я бы сократил количество игроков в заявках возрастов детских школ. Не раздувал бы составы до непонятного количества – 20 хоккеистов и двух вратарей достаточно, а то и трёх пятёрок, как в Канаде. У нас повысился бы уровень тренировочного процесса и соревновательного фактора в детских школах для выращивания лучших хоккеистов, в достойном окружении. При этом увидели бы настоящую работу тренера, когда они трудятся с ограниченным количеством игроков, а не занимаются селекцией, — сказал Дементьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

