Известный агент Дементьев: некоторые родители рассматривают детей как бизнес-проект

Известный агент Алексей Дементьев рассказал о целях родителей, которые приводят детей в хоккейные школы.

«Тут есть несколько категорий. Кто-то рассматривает детей как бизнес-проект, считая, что завтра их ребёнок будет зарабатывать миллионы и станет Овечкиным, Ковальчуком, Капризовым. Но так не работает. Здесь очень важно быть объективным в оценке таланта своего ребёнка.

И из этого вытекает другая проблема – отсутствие специалистов, которые честно скажут, что ждёт вашего ребёнка. Спросите тренера детской школы, сколько человек из его команды попадут в КХЛ. Единицы только признаются, что ни одного или максимум один.

Субъективная оценка и движение простым желанием, не подкреплённым талантом, приводит к тому, что дети не попадают в состав, а родители в это время ищут нечестные пути, как отвоевать там место. При этом не исключаю, что тренер, зная финансовые возможности каких-то родителей, может специально создавать условия, при которых отец и мать будут вынуждены оплачивать игровое время своего ребёнка», — сказал Дементьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.