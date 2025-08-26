Дементьев рассказал, как будет выглядеть возрождённый драфт в КХЛ

Известный агент Алексей Дементьев рассказал, как будет выглядеть возрождённый драфт в Континентальной хоккейной лиге.

– Вы за драфт?

– Для этого и была создана группа, в которой я участвую. На текущий момент те предложения, которые мы сделали, поддерживаются клубами, потому что они интересны. Это позволит поднять уровень хоккея.

Ситуация следующая: игроки 2006 года рождения, каждый клуб может защитить определённое количество игроков, а остальные из их системы могут быть выбраны командами, которые заняли самое низкое место в сезоне.

– Сколько игроков можно будет защищать?

– Будет всё зависеть от того, сколько игрок сыграл на уровне КХЛ. Поминутно в том числе. Это будет одним из параметров. Но, возможно, он ещё поменяется. Возьмём в качестве примера Антона Силаева: он играет три сезона в лиге, поэтому он будет защищён.

Данная система позволит подтолкнуть клубы давать время молодым игрокам, которые заявлены на матч. Очень хорошая система. Разговаривал с некоторыми руководителями клубов НХЛ, им очень понравилась идея. Они даже посчитали, что у них такое неосуществимо, — сказал Дементьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.