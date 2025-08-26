Скидки
«Это не будет затягиваться». Дементьев анонсировал скорое возрождение драфта в КХЛ

«Это не будет затягиваться». Дементьев анонсировал скорое возрождение драфта в КХЛ
Известный агент Алексей Дементьев рассказал о скором возрождении драфта в Континентальной хоккейной лиге.

– Скажите, а какие сложности остались на пути к официальному объявлению?
– Слушайте, всё проговорено, определено. Остаются детали для оформления. Думаю, что в ближайшее время, в сентябре, мы своей группой встретимся, всё обсудим и выложим всё в информационное поле.

– То есть в самое ближайшее время можно ждать?
– Да, это не будет затягиваться. Насколько я знаю, всё будет скоро, чтобы клубы могли ознакомиться и начать готовиться к процедурам. Это будет очень нужный и важный инструмент в усилении команд КХЛ, — сказал Дементьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Дементьевым читайте на «Чемпионате»:
«Предложения по возрождению драфта в КХЛ уникальны. Скоро объявим». Интервью с Дементьевым
«Предложения по возрождению драфта в КХЛ уникальны. Скоро объявим». Интервью с Дементьевым
