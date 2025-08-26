Защитник «Трактора» рассказал о состоянии Григория Дронова, получившего повреждение
Защитник «Трактора» Арсений Коромыслов рассказал о состоянии Григория Дронова, получившего повреждение в столкновении с форвардом «Амура» Олегом Ли у борта.
— Как себя чувствует Гриша Дронов? Момент был неприятный.
— Согласен, момент неприятный. В раздевалке его не было, но вроде всё обошлось, — сказал Коромыслов «Чемпионату».
Отметим, что после эпизода Олег Ли был удалён до конца матча за толчок на борт.
Напомним, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области между местным «Трактором» и хабаровским «Амуром». Победу одержали хоккеисты «Амура» со счётом 3:0.
Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
25 августа 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 3
Амур
Хабаровск
0:1 Слепец (Гиздатуллин) – 06:38 (5x5) 0:2 Ли (Слепец) – 17:56 (5x5) 0:3 Грачёв (Ураков, Дубакин) – 55:38 (5x5)
