«Это было совсем не то, чего он хотел». Дюбуа — о праздновании Овечкиным рекордного гола

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Пьер-Люк Дюбуа рассказал о праздновании российским капитаном столичного клуба Александром Овечкиным своего рекордного гола в НХЛ.

«Самое смешное во всей этой истории то, что после того, как он забил гол, его празднование было совсем не тем, чего он хотел. Он просто упал! Когда он поднялся, мы все уже были на нём, так что он не смог отпраздновать так, как хотел», — приводит слова Дюбуа TVA Sports.

В ночь с 4 на 5 апреля 2025 года Александр забросил две шайбы в ворота «Чикаго» (5:3), сравнявшись с Уэйном Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ — по 894. 6 апреля 39-летний Овечкин побил рекорд канадца, забросив 895-ю шайбу.