«По сути, это женский хоккей». Плющев — о стиле игры «Северстали»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал игровой стиль «Северстали».

— Лично вам нравится стиль игры «Северстали»?

— Думаю, что на внутренней арене он способен приносить результат в виде выхода в первый-второй раунды плей-офф.

Но если говорить о международном хоккее, то стиль «Северстали», как и в своё время нижегородского «Торпедо», не сработает. Череповец играет без силовых приёмов, всё построено на контроле шайбы, много прокатов и закатов. По сути, это женский хоккей, в котором силовые приёмы как раз запрещены.

Между тем современный хоккей очень контактный и агрессивный. К тому же он перешёл на маленькие площадки. Поэтому на международной арене стиль «Северстали» просто не сработает – команду просто сомнут, — цитирует Плющева Russia-Hockey.

Напомним, череповецкий клуб стал победителем Кубка Блинова — 2025.