Матч-центр:
Ак Барс — Автомобилист: онлайн-трансляция матча турнира имени Пучкова начнётся в 17:00 мск

«Ак Барс» — «Автомобилист»: трансляция матча турнира имени Пучкова начнётся в 17:00 мск
Сегодня, 26 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт очередной матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова между казанским «Ак Барсом» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Напомним, накануне казанский клуб в первом матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова был сильнее СКА. Подопечные Анвара Гатиятулина одержали победу со счётом 3:2 в овертайме.

Кроме «Автомобилиста» и «Ак Барса», в турнире примет участие санкт-петербургский СКА. В прошлом сезоне победителем традиционного предсезонного турнира имени Николая Пучкова стал СКА.

