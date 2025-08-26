«Ак Барс» — «Автомобилист»: трансляция матча турнира имени Пучкова начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 26 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт очередной матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова между казанским «Ак Барсом» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, накануне казанский клуб в первом матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова был сильнее СКА. Подопечные Анвара Гатиятулина одержали победу со счётом 3:2 в овертайме.

Кроме «Автомобилиста» и «Ак Барса», в турнире примет участие санкт-петербургский СКА. В прошлом сезоне победителем традиционного предсезонного турнира имени Николая Пучкова стал СКА.