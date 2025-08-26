«Металлург» — «Салават Юлаев»: трансляция матча мемориала Ромазана начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 26 августа, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» пройдёт стартовый матч предсезонного турнира «Мемориал имени Ивана Ромазана» между «Металлургом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана 26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Салават Юлаев Уфа

Напомним, магнитогорский «Металлург» стал победителем Кубка Минска, одержав три победы: над «Ладой» (6:0), минским «Динамо» (3:1) и «Адмиралом» (4:2). «Салават Юлаев» потерпел два поражения «Автомобилиста» — 2:3 ОТ и 0:3.

В прошлом году победителем мемориала имени Ивана Ромазана стал нижнекамский «Нефтехимик».