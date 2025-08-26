«Металлург» — «Салават Юлаев»: трансляция матча мемориала Ромазана начнётся в 17:00 мск
Поделиться
Сегодня, 26 августа, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» пройдёт стартовый матч предсезонного турнира «Мемориал имени Ивана Ромазана» между «Металлургом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, магнитогорский «Металлург» стал победителем Кубка Минска, одержав три победы: над «Ладой» (6:0), минским «Динамо» (3:1) и «Адмиралом» (4:2). «Салават Юлаев» потерпел два поражения «Автомобилиста» — 2:3 ОТ и 0:3.
В прошлом году победителем мемориала имени Ивана Ромазана стал нижнекамский «Нефтехимик».
Комментарии
- 26 августа 2025
-
14:15
-
14:10
-
14:08
-
14:06
-
14:05
-
14:00
-
13:51
-
13:49
-
13:44
-
13:42
-
13:35
-
13:34
-
13:22
-
13:16
-
13:14
-
13:04
-
12:56
-
12:50
-
12:46
-
12:44
-
12:41
-
12:25
-
12:22
-
12:18
-
12:14
-
12:04
-
12:02
-
11:51
-
11:46
-
11:43
-
11:37
-
11:34
-
11:31
-
11:30
-
11:28