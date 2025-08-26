Гончар сравнил Кейла Макара с четырёхкратным обладателем Кубка Стэнли Лидстрёмом

Бывший хоккеист и тренер НХЛ Сергей Гончар сравнил защитника «Колорадо Эвеланш» Кейла Макара с четырёхкратным обладателем Кубка Стэнли, членом Тройного золотого клуба Никласом Лидстрёмом.

«Макар — разносторонний игрок: силён как в нападении, так и в защите, он критически важен в любых ситуациях, будь то большинство или игра в меньшинстве. Это редкость. Никлас Лидстрём был таким же — всегда надёжным, результативным в атаке и одновременно сдерживающим лучших игроков. Это сочетание уникально», — приводит слова Гончара RG.

Напомним, 26-летний Кейл Макар в сезоне-2024/2025 второй раз в карьере стал лучшим защитником сезона. Также он является обладателем Кубка Стэнли 2022 года.