Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гончар сравнил Кейла Макара с четырёхкратным обладателем Кубка Стэнли Лидстрёмом

Гончар сравнил Кейла Макара с четырёхкратным обладателем Кубка Стэнли Лидстрёмом
Комментарии

Бывший хоккеист и тренер НХЛ Сергей Гончар сравнил защитника «Колорадо Эвеланш» Кейла Макара с четырёхкратным обладателем Кубка Стэнли, членом Тройного золотого клуба Никласом Лидстрёмом.

«Макар — разносторонний игрок: силён как в нападении, так и в защите, он критически важен в любых ситуациях, будь то большинство или игра в меньшинстве. Это редкость. Никлас Лидстрём был таким же — всегда надёжным, результативным в атаке и одновременно сдерживающим лучших игроков. Это сочетание уникально», — приводит слова Гончара RG.

Напомним, 26-летний Кейл Макар в сезоне-2024/2025 второй раз в карьере стал лучшим защитником сезона. Также он является обладателем Кубка Стэнли 2022 года.

Материалы по теме
Кейл Макар назван лучшим защитником НХЛ по версии сайта лиги, Сергачёв попал в топ-20
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android