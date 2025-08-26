Скидки
«Это другой уровень». Новичок «Локомотива» Холлоуэлл назвал лучшую организацию в НХЛ

Комментарии

Канадский новичок «Локомотива» Мак Холлоуэлл заявил, что «Торонто Мэйпл Лифс» обладает лучшей организацией в НХЛ.

— Российский вратарь Илья Самсонов, который играл в «Торонто», сказал, что у «Лифс» лучшая организация и там есть всё. Вы согласны?
— Да, конечно. Я также играл в «Питтсбурге» и «Нью-Йорке», там всё хорошо, но «Торонто» — это другой уровень. Будь то персонал по развитию игроков или врачи — там всё на высшем уровне.

— Даже лучше, чем в «Рейнджерс»?
— Да, я бы сказал, что лучше. В «Торонто» действительно большое внимание уделяют своим драфт-пикам, своим молодым игрокам и относятся к каждому очень хорошо. Играть там всегда было мечтой, — цитирует Холлоуэлла «ВсеПроСпорт».

