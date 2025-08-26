Скидки
Максим Сушинский сравнил системы работы Игоря Никитина и Боба Хартли

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский сравнил системы работы главного тренера ЦСКА Игоря Никитина и наставника «Локомотива» Боба Хартли.

— Согласны с тем, что Хартли практически не будет перестраивать игру «Локомотива», потому что его стиль хоккея очень похож на тот, в который команда играла при Никитине?
— Конечно, у Хартли и Никитина есть похожие моменты. Оба тренера обращают много внимания на детали. Система хоккея Хартли более атакующая, чем у Никитина. Но всё равно, думаю, ребята быстро перестроятся, — приводит слова Сушинского «Матч ТВ».

Ранее Игорь Никитин рассказал, как отреагировал на то, что его вместе со всем штабом не пригласили на чемпионский парад «Локомотива», а также что ему не вручили чемпионские перстни.

