Голкипер «Нефтехимика» Филипп Долганов представил новый шлем

Вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов представил свой новый шлем, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

В прошлом сезоне Долганов сыграл 47 матчей, в которых одержал 14 побед. Напомним, «Нефтехимик» выступал на Кубке Блинова в Омске и завершил турнир на последнем, пятом месте. Нижнекамский клуб проиграл все пять встреч на турнире. Долганов провёл два матча: с «Авангардом» (3:6) и «Сибирью» (1:2 Б).

Новый сезон подопечные Игоря Гришина начнут домашним матчем с «Северсталью». Встреча состоится 7 сентября и начнётся в 17:00 мск.

Ранее главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал выступление своей команды на Кубке Блинова.