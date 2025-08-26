Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент КХЛ Морозов рассказал, как лига следит за случаями обхода потолка зарплат

Президент КХЛ Морозов рассказал, как лига следит за случаями обхода потолка зарплат
Аудио-версия:
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о работе по недопущению обхода потолка зарплат в лиге.

— Мы тщательно проверяем каждое расторжение и подписание. Одно из правил — контракт не будет зарегистрирован, если попадает в превышение потолка команд. У нас сейчас некоторые контракты лежат, которые не зарегистрированы. Карпухина расторгли, освободили деньги, подписали в ВХЛ. У клуба высвободились деньги, а руководство ищет обмен Карпухина из Вышки. Карпухин не может попасть в «Ладу» и Уфу, так как там есть три игрока из СКА. Клуб, если хочет поменять игрока из ВХЛ, должен получить разрешение игрока. Никаких увеличений потолка.

— А расторжения контрактов и игроки не защищены?
— Мы следим и тщательно проверяем. Будем следить, на данный момент все переходы, в том числе Ткачёва, легитимны. Он получил компенсацию, перешёл в другую команду. В этом межсезонье поменялось много тренеров со своим видением. Некоторых тренеров игрок не устраивает, поэтому происходят обмены. Это интересно, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Материалы по теме
Морозов ответил на вопрос о возможном возвращении «Витязя» в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android