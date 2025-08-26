Президент КХЛ Морозов рассказал, как лига следит за случаями обхода потолка зарплат

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о работе по недопущению обхода потолка зарплат в лиге.

— Мы тщательно проверяем каждое расторжение и подписание. Одно из правил — контракт не будет зарегистрирован, если попадает в превышение потолка команд. У нас сейчас некоторые контракты лежат, которые не зарегистрированы. Карпухина расторгли, освободили деньги, подписали в ВХЛ. У клуба высвободились деньги, а руководство ищет обмен Карпухина из Вышки. Карпухин не может попасть в «Ладу» и Уфу, так как там есть три игрока из СКА. Клуб, если хочет поменять игрока из ВХЛ, должен получить разрешение игрока. Никаких увеличений потолка.

— А расторжения контрактов и игроки не защищены?

— Мы следим и тщательно проверяем. Будем следить, на данный момент все переходы, в том числе Ткачёва, легитимны. Он получил компенсацию, перешёл в другую команду. В этом межсезонье поменялось много тренеров со своим видением. Некоторых тренеров игрок не устраивает, поэтому происходят обмены. Это интересно, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.