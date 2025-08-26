Алексей Морозов объяснил, почему «Шанхай Дрэгонс» переехал в Санкт-Петербург

Президент КХЛ Алексей Морозов объяснил, почему «Шанхай Дрэгонс» в новом сезоне будет выступать в Санкт-Петербурге.

«Там сменилось руководство. Мы его знаем, вы с ним знакомы, это руководство из чемпионского «Авангарда». После того как СКА переехал обратно в «Ледовый», арена освободилась и руководство решило, что более выгоднее играть в Санкт-Петербурге на большой современной арене и раскручивать новый бренд.

Мы терпеливо это перенесли, пришлось взять дополнительное время для изменения календаря.

У нас и «Витязь» потерялся, тоже пришлось перестраиваться. Три раза мы переделывали календарь в этом году.

Основание переезда — команда переехала в другой город. Мы пошли на уступки. В Москве и области много команд, в Санкт-Петербурге много хоккейных болельщиков, туристов. Мы спокойно пошли на уступки», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.