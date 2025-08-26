Скидки
«Это менеджерский ход». Президент КХЛ — о просмотровом контракте Гусева с «Динамо»

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал подписание просмотрового контракта форварда Никиты Гусева с московским «Динамо». Напомним, впоследствии нападающий подписал полноценное соглашение на один сезон.

«Это менеджерский ход. На тот момент, когда они тренировались, Гусев не мог подписать полный контракт, так как превышался потолок зарплат. Надо было освободить деньги из потолка зарплат. Мы не могли запретить игроку готовиться к сезону вместе с командой. После того как «Динамо» произвело несколько обменов и расторжений, Никита подписал полноценный контракт. В том числе с учётом хороших бонусов», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

