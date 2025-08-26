Скидки
Алексей Морозов ответил на вопрос, планирует ли лига запрещать долгосрочные контракты

Алексей Морозов ответил на вопрос, планирует ли лига запрещать долгосрочные контракты
Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, планирует ли лига запрещать долгосрочные контракты хоккеистов с клубами.

— Не хотите запретить долгосрочные контракты?
— Мы радовались, что пятилетние контракты подписывались. Хотелось бы, чтобы они доигрывались. Но здесь случается многое, меняется руководство, меняются люди. Мы не хотим запрещать долгосрочные контракты. Будем проговаривать кейсы с клубами, что с этим делать. Сам понимаю, когда на ближайшие пять лет ты себя чувствуешь комфортно и спокойно, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, ранее долгосрочный контракт с Владимиром Ткачёвым расторг «Авангард».

