Алексей Морозов ответил на вопрос, планирует ли лига запрещать долгосрочные контракты

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, планирует ли лига запрещать долгосрочные контракты хоккеистов с клубами.

— Не хотите запретить долгосрочные контракты?

— Мы радовались, что пятилетние контракты подписывались. Хотелось бы, чтобы они доигрывались. Но здесь случается многое, меняется руководство, меняются люди. Мы не хотим запрещать долгосрочные контракты. Будем проговаривать кейсы с клубами, что с этим делать. Сам понимаю, когда на ближайшие пять лет ты себя чувствуешь комфортно и спокойно, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, ранее долгосрочный контракт с Владимиром Ткачёвым расторг «Авангард».