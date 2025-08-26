Президент КХЛ Морозов подробно высказался о переходе Николая Голдобина в СКА

Президент КХЛ Алексей Морозов подробно рассказал о переходе нападающего Николая Голдобина в СКА. Напомним, ранее «Спартак» отправил форварда в список отказов, откуда его забрал клуб из Санкт-Петербурга.

— Здесь всё было чисто, мы тоже следили и просматривали. Голдобин — исключение, так как пришёл из списка отказов и в статусе НСА, здесь «правило трёх» не учитывается. Переход состоялся по всем правилам КХЛ. Со стороны «Спартака» и СКА не было никаких нарушений. Обмен состоялся полностью по регламенту КХЛ.

— Но ведь его мог забрать «Барыс»?

— Да, нижняя команда могла первой забрать. Всё шло по лесенке, дошло до СКА. Они подняли флажок, поэтому он и перешёл в СКА, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.