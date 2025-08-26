Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент КХЛ Морозов подробно высказался о переходе Николая Голдобина в СКА

Президент КХЛ Морозов подробно высказался о переходе Николая Голдобина в СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов подробно рассказал о переходе нападающего Николая Голдобина в СКА. Напомним, ранее «Спартак» отправил форварда в список отказов, откуда его забрал клуб из Санкт-Петербурга.

— Здесь всё было чисто, мы тоже следили и просматривали. Голдобин — исключение, так как пришёл из списка отказов и в статусе НСА, здесь «правило трёх» не учитывается. Переход состоялся по всем правилам КХЛ. Со стороны «Спартака» и СКА не было никаких нарушений. Обмен состоялся полностью по регламенту КХЛ.

— Но ведь его мог забрать «Барыс»?
— Да, нижняя команда могла первой забрать. Всё шло по лесенке, дошло до СКА. Они подняли флажок, поэтому он и перешёл в СКА, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Материалы по теме
Алексей Морозов ответил на вопрос, планирует ли лига запрещать долгосрочные контракты
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android