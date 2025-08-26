Скидки
Морозов рассказал о действиях КХЛ во время расторжения контракта «Салавата» с Ливо

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о том, как лига отреагировала на расторжение контракта «Салавата Юлаева» с форвардом Джошем Ливо.

«Когда мы услышали, что Уфа расторгает контракт с Ливо, то связались с обеими сторонами. Нет визы, задержка, не приехал в срок. Менеджмент принял решение о расторжении. Проговорили о последствиях, выходе из ситуации.

Услышав нас и наши консультации, мы приняли совместное решение, что для обеих сторон будет выгодно расторгнуть контракт. Сыграла свою роль работа менеджмента, агента. Стороны не стали судиться, а просто расторгли по соглашению сторон. В итоге Ливо уже нашёл новую команду и спокойно готовится с ней к сезону», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

