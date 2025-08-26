Скидки
«Нас всё это не радует, очень неприятно». Президент КХЛ — об увольнении Козлова из «Сочи»

Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию в ХК «Сочи». Напомним, южане расторгли контракт с главным тренером Вячеславом Козловым, не позволив ему провести ни одного матча с командой.

«Очень неприятная ситуация с Козловым и «Сочи». Сначала подписывают тренера, потом тут же расторгают. Наверное, у Козлова накопился большой тренерский опыт, был шанс проявить себя главным тренером.

Нас всё это не радует. Но пришло новое руководство, каждая метла метёт по-своему. Контракт расторгнут, другой тренерский штаб. Мы защищаем права главного тренера, он получит компенсацию за расторжение. К сожалению, много поздних изменений происходило в руководстве», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

