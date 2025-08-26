Морозов — о дисквалификации Григоренко: он будет разбираться в инстанциях и подаст в суд

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал дисквалификацию генерального директора «Сочи» Игоря Григоренко со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ) якобы за допинг.

«С Игорем Григоренко мы на связи, как только получили уведомление из РУСАДА. Мы поговорили, он всё рассказал. Мы вынуждены были на данный момент отстранить его, так как обязаны подчиняться законам ВАДА и РУСАДА. Но, с его слов, он не согласен с этим решением, будет разбираться в других инстанциях и подаст в суд», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, ранее появилась информация, что ИИХФ приняла решение об отстранении Игоря Григоренко от любой деятельности, связанной с профессиональным спортом, на четыре года. Срок отсчитывается с 12 августа 2025 года.