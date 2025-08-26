Президент КХЛ рассказал, планируется ли повышение потолка зарплат в новой стратегии лиги

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос, планируется ли повышение потолка зарплат в новой стратегии лиги после 2026 года.

— Идёт ли работа по новой стратегии КХЛ и будет ли в ней записано повышение потолка зарплат?

— Сейчас стратегия действует до 2026 года. Мы уже намечали планы действия по подготовке к новой стратегии. Институт по потолку зарплат там обязательно будет. Потолок зарплат работает, лига развивается. Будем продолжать это направление. Большой пласт работы, что нужно продумать. Будем общаться с клубами, вынесем всё на совет директоров, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.