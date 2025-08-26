Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Все старались помочь». Президент КХЛ Морозов — о снятии «Витязя» с чемпионата

«Все старались помочь». Президент КХЛ Морозов — о снятии «Витязя» с чемпионата
Аудио-версия:
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о ситуации с «Витязем», который снялся с чемпионата.

— Что кажете о ситуации с «Витязем»?
— Мы общались плотно, когда узнали, что они могут сняться. Старались помочь, дали время распределить игроков, получить деньги, чтобы погасить долги. Остался небольшой хвостик, но есть совет директоров, который пройдёт в начале сентября. Там будет принято решение по распределению средств за прошлый сезон. «Витязь» получит свою долю и закроет все долги. Мы с ними на связи, будем следить за тем, что будет происходить с клубом. Они не объявляли о банкротстве, не закрывались полностью, просто не участвуют в чемпионате КХЛ.

— Как сделать, чтобы гарантии на сезон от клубов действовали?
— Гарантии — это не отписка. Мы их собираем и проверяем тщательно. У «Витязя» были официальные хорошие гарантии от нашей хорошей российской компании. Но поменялось руководство и направление развития. Все старались помочь, но не получилось сделать это быстро. Нужно стараться привлекать на свою сторону большее количество спонсоров, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Материалы по теме
Президент КХЛ рассказал, планируется ли повышение потолка зарплат в новой стратегии лиги
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android