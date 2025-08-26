«Регламентировать сроки проведения не нужно». Морозов — о чемпионских парадах в КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос, необходимо ли регулировать сроки проведения чемпионских парадов в лиге. Напомним, парад «Локомотива» состоялся только 3 августа.

— Будет ли лига регламентировать чемпионские парады команд?

— Не будем. Каждый клуб выбирает своё направление. Я сразу после чемпионства «Локомотива» общался с губернатором, мы с ним обсуждали данный вопрос. Они провели в августе, это делается для болельщиков. Люди собрались, порадовались. Может, сразу, как это получилось в своём время у чемпионского Омска, — такого не было. Но регламентировать сроки проведения не нужно, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.