Морозов — о КХЛ и РУСАДА: большой политический вопрос на уровне МОК и правительства

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о взаимоотношениях лиги и РУСАДА на примере случаев с возможным допингом у Никиты Седова, Владислава Каменева и Анатолия Голышева.

— Каковы взаимоотношения КХЛ и РУСАДА, будет ли автономия, чтобы самим решать кейсы Седова, Каменева, Голышева?
— Мы хоть и отдельная лига, но обязаны по законам России подчиниться законам ВАДА и РУСАДА. Это очень большой политический вопрос на уровне Олимпийского комитета, Минспорта, Правительства. Живём по тем законам, которые существуют. На следующий год подписываем договор с РУСАДА, согласно которому будет увеличено число проверяемых игроков, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Регламентировать сроки проведения не нужно». Морозов — о чемпионских парадах в КХЛ
