«Хорошо, что к нам тянутся, мы это ценим». Президент КХЛ — об иностранных тренерах в лиге

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался об увеличении количества иностранных тренеров в лиге.

— Добавились иностранные тренеры в КХЛ, подписано много качественных легионеров. Лига выходит на более международные масштабы?
— Хорошо, что к нам тянутся, мы это ценим, работаем над этим. Специалисты приезжают, хорошо для наших ребят, молодёжи. Посмотрите, какой прогресс в прошлом сезоне был у «Авангарда» после смены тренера. Иностранные тренеры зашли в команды, которые будут бороться за чемпионство. Лимит на легионеров в пять человек продолжает действовать, лимита на тренеров нет, тут каждый руководитель выбирает под себя, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Морозов — о КХЛ и РУСАДА: большой политический вопрос на уровне МОК и правительства
