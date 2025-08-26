Скидки
Президент КХЛ рассказал о возможных запретах на изменения в контрактах хоккеистов

Президент КХЛ Алексей Морозов подробно рассказал, будут ли запреты на изменения в контрактах хоккеистов лиги.

— Когда чётко будет поставлен вопрос, что контракт незыблем ни на повышение, ни на понижение? Когда будет поставлена точка в этом вопросе?
— Будем обсуждать в этом году. Есть правило расторжения контракта по инициативе игрока, по ободному согласию, по инициативе клуба с выплатой компенсации. Будем общаться с клубами в этом сезоне, чтобы всё урегулировать. Мы не делаем ничего в одностороннем порядке. Всегда задействованы несколько сторон: клуб, игрок, агент.

Игроков расторгают? Я уже приводил примеры. Есть понижения контрактов, люди получают выгоду от этого. Нет никакого нарушения регламента. Все этим законно пользуются. Три переподписания — это правило принято голосованием клубов, решили, что три достаточно. В этом году пообсуждаем снова, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

