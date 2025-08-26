Скидки
«Тяжело судить, пока нет разбирательств». Морозов — о возможном допинге у трёх игроков КХЛ

«Тяжело судить, пока нет разбирательств». Морозов — о возможном допинге у трёх игроков КХЛ
Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с возможным допингом у Никиты Седова, Владислава Каменева и Анатолия Голышева.

— Есть ли новости по Голышеву, Каменеву, Седову? Три случая с допингом.
— Новостей пока не имеем, ждём их. Три человека, но тяжело судить, пока не прошли разбирательства. Никто бы целенаправленно на это в данном случае не пошёл, зная уровень клубов и уровень их врачей. Подождём официальных заявлений, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о взаимоотношениях лиги и РУСАДА на примере случаев с возможным допингом у Никиты Седова, Владислава Каменева и Анатолия Голышева.

