«Тяжело судить, пока нет разбирательств». Морозов — о возможном допинге у трёх игроков КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с возможным допингом у Никиты Седова, Владислава Каменева и Анатолия Голышева.

— Есть ли новости по Голышеву, Каменеву, Седову? Три случая с допингом.

— Новостей пока не имеем, ждём их. Три человека, но тяжело судить, пока не прошли разбирательства. Никто бы целенаправленно на это в данном случае не пошёл, зная уровень клубов и уровень их врачей. Подождём официальных заявлений, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

