Алексей Морозов ответил на вопрос о возможных сроках введения драфта КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос о возможных сроках введения драфта в лиге.

— Меняется идея по введению драфта в КХЛ. Когда его планируется вводить?

— Пока это всё в проработке, даже названия рабочего нет. Мы всегда за то, чтобы было распределение и не было скопления талантливых игроков в одной системе клуба, готовых играть в КХЛ. У некоторых клубов уже по две молодёжные команды. Работаем, смотрим, в этом направлении ведётся работа. Посмотрим, что будет получаться с новой стратегией развития КХЛ. Пока точной даты по драфту у нас нет, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.