«У нас свой подход и своё видение». Алексей Морозов — о сравнении контрактов в КХЛ и НХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о сравнении контрактов в КХЛ и НХЛ и ответил на вопрос, что нужно сделать, чтобы зарплаты росли, а не уменьшались.

— В НХЛ растут зарплаты, а в КХЛ пропали игроки с зарплатами в 100 миллионов рублей. Как сделать, чтобы зарплаты росли, а не уменьшались?

— В НХЛ свой подход, свой потолок зарплат, другой срок контрактов. У нас свой подход и своё видение. Были клубы, которые подписывали контракты на 100 миллионов рублей, но в итоге что-то не складывалось. Чтобы сделать сильную команду, клубы распределяют суммы. Многое зависит от бонусов, нужно смотреть детально каждый контракт игрока. Можно получить огромный бонус за достижения. Потолок зарплат у нас растёт, в том числе через бонусы. У нас уже в следующем году прописано повышение потолка зарплат, но и пол мы не забываем поднимать. А бонусы хороши тем, что это стимул для побед, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.