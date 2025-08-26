Варицкий о селекции «Шанхая»: не стали брать много народа, как обычно в российских клубах

Генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс» Игорь Варицкий подробно рассказал о селекционной работе китайского клуба.

— Как собирали команду, у вас были очень непростые условия, сжатые сроки.

— Условия были сложными, но тем интереснее. Работали в режиме дедлайна. Тем интереснее будет посмотреть, что мы наработали за межсезонье. Считаю, на бумаге у нас очень боеспособный коллектив. Сейчас у нас будет турнир – Кубок мэра, три контрольные игры. Общались с главным тренером, он сказал, что никаких оправданий нет, что у нас мало времени. Пойдём по модели НХЛ, думаю, этого будет достаточно.

— Ждать ли ещё новичков?

— На данный момент у нас пять звеньев, мы идём с теми хоккеистами, кто есть, и дальше будем смотреть. Не стали брать большое количество народа, как это обычно делается в российских командах. Тренер работает по модели НХЛ, ему так удобно. Он уже довольно близко познакомился со всеми игроками, были и индивидуальные беседы. Сейчас идёт притирка троек, пар защитников. Первоочередная задача сейчас – создать боеспособный коллектив на льду.

— Были ли у Галлана требования по игрокам?

— У всех тренеров они одинаковые – чтобы были высококвалифицированные хоккеисты. И чтобы был соблюдён баланс во всех линиях, чтобы были и габаритные, и маневренные игроки. У нас сейчас хороший баланс.

— Есть ли цель развития, поиска игроков с китайским происхождением?

— Такая работа ведётся. Была пара предложений игрокам, которые выступают в юниорских лигах Северной Америки, но они пока с опаской, взвешивают все за и против, — передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.