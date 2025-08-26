Генменеджер «Шанхая» рассказал, как проходили переговоры с Галланом

Генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс» Игорь Варицкий рассказал, как проходили переговоры с главным тренером команды Жерарром Галланом.

— Хартли недавно сказал, что он вёл переговоры с вашей командой. Почему не удалось убедить Хартли?

— Не хотел бы продолжать эту тему. У нас есть главный тренер – Жерар Галлан, сильный штаб. Мы идём с нашим штабом.

— Переговоры с Галланом вы вели?

— Да, все вместе – гендиректор клуба и я. Переговоры были недолгие, обговорили с агентом детали и быстро ударили по рукам. Ему было очень интересно наше предложение, он с удовольствием откликнулся. Не из-за того, что сидел два года без работы, ему в первую очередь была интересна хоккейная составляющая, — передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.