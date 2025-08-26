Скидки
Главная Хоккей Новости

Варицкий: Галлан сказал, что «СКА Арена» — лучшая арена, он таких не видел даже в Америке

Комментарии

Генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс» Игорь Варицкий рассказал об эмоциях главного тренера клуба Жеррара Галлана от работы на «СКА Арене».

— Долго пришлось объяснять ему, почему команда «Шанхай» играет в Петербурге?
— Да нет, в первую очередь стоял хоккей.

— А куда сказали ему ехать?
— Естественно, в Петербург. Мы сделали видеопрезентацию для него с ареной, он сказал: «Это лучшая арена, я таких даже в Америке не видел». За те дни, что он здесь, он убедился в правдивости того, что мы ему присылали на видео.

Новички, ещё никогда не игравшие в КХЛ, приятно удивлены, что есть такая арена. Говорят, что плохо на такой арене нельзя будет играть, — передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

