«Я не в том возрасте». Генменеджер «Шанхая» — о том, переживал ли после ухода «Витязя»

Аудио-версия:
Генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс» Игорь Варицкий высказался про свои эмоции от того факта, что «Витязь», клуб, где он раньше работал, покинул КХЛ.

— Сравните «Шанхай» с вашим предыдущим клубом, и задачи, и арена, и город совсем другого уровня.
— Конечно, это другой вызов, новая команда. Интересно, для меня это большой вызов, команда с нуля. Для любого человека новый вызов — это всегда интересно.

— Ментально тяжело переживали утрату «Витязя»?
— Я не в том возрасте и играл всю жизнь в хоккей, поэтому переживать ментально… Было, конечно, неприятно, что этот проект закрылся, но такова жизнь. Идём дальше.

— Алексей Морозов сказал, что у «Витязя» до сих пор есть долги перед сотрудниками. Перед вами тоже?
— Не готов комментировать, надеюсь, все долги уже закрыты. Я теперь работаю в «Шанхае», а в «Витязе» проблемы всегда решались. Насколько мне известно, там всё решается и все долги уже закрыты, — передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

