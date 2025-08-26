Скидки
В «Шанхай Дрэгонс» объяснили, почему не забрали Николая Голдобина из списка отказов

Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс» Игорь Варицкий объяснил, почему команда не забрала экс-форварда «Спартака» Николая Голдобина из списка отказов. Впоследствии нападающего забрал СКА.

— У вас была возможность забрать Голдобина из списка отказов, но вы этого не сделали. Почему?
— В первую очередь из-за высокого контракта Голдобина. Игроки такого уровня у нас уже были, вместе с тренерским штабом приняли решение, что на данном этапе этот игрок нам не интересен. Мы не отказывались, посчитали, то это завышенный контракт и все остальные составляющие.

— А Евгения Кузнецова не рассматриваете для усиления?
— То же самое – условия контракта. Пока не рассматриваем, у нас приличная центральная линия, — передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

