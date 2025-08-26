Скидки
Хоккей

Варицкий: выход в плей-офф КХЛ для «Шанхая» даже не обсуждается, цель — победа в финале

Комментарии

Генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс» Игорь Варицкий рассказал о целях китайского клуба на новый сезон КХЛ.

— Какие задачи перед вами поставлены?
— Задача как минимум плей-офф нас не устроит, выход в плей-офф даже не обсуждается. Задача – пройти первый, второй, третий раунд и финал. Для этого мы все здесь собрались. У нас главный тренер с именем, он тоже готов к этим задачам. Тем более он такие задачи уже выполнял, когда в первом же сезоне новой команды вышел в финал НХЛ.

— Финал, не слишком ли это смело?
— Принцип «Главное – участие» никому не интересен.

— Состав соответствует этой задаче?
— Считаю, что да. Остаётся ребятам сыграться, по ходу чемпионата будем смотреть, усиливаться. Места у нас достаточно, мы держим определённый финансовый фонд для усилений, если они понадобятся.

— Расскажите про финансы, насколько ваши возможности упираются в потолок?
— Денег много не бывает. У нас хорошее стабильное финансирование. Если будет нужда усилиться, проблем не будет.

— То есть по возможностям эта команда гораздо сильнее, чем был «Куньлунь»?
— Думаю, да, и по возможностям, и по спортивной составляющей. Это будет команда другого уровня, — передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

