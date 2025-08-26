Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сначала нервничал, но сейчас чувствую себя как дома». Жерар Галлан — о работе в России

«Сначала нервничал, но сейчас чувствую себя как дома». Жерар Галлан — о работе в России
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан рассказал о своих впечатлениях от начала работы с китайским клубом.

— Первые эмоции от команды, игроков?
— Всё очень хорошо, я очень доволен. Прошло пять полноценных тренировочных дней, и пока мне нравится всё, что я вижу.

— Два года перерыва, сейчас вернулись в строй и ещё и строите новую команду?
— Два года – существенный перерыв в моей тренерской карьере. Но это очень хорошая возможность для меня и для команды в целом достичь больших результатов. Взволнован перед началом нового сезона и рад вернуться к работе.

— На что сегодня была направлена тренировка?
— Работали над форчеком, потом в двусторонке старались играть в тело. Впереди несколько товарищеских матчей, готовились к ним.

— Вы оказались в новом городе, новом мире. Какие первые ощущения?
— Очень хорошие. Я тут впервые, конечно, нервничал перед приездом, но я сюда приехал с Майком Келли, мы с ним 13 лет вместе в НХЛ отработали. Сейчас я чувствую себя комфортно, как дома. В этом клубе работают хорошие люди, они заботятся о нас, помогают с бытовыми вопросами – у нас есть квартиры, номера телефонов, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Варицкий: Галлан сказал, что «СКА Арена» — лучшая арена, он таких не видел даже в Америке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android