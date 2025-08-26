Жерар Галлан объяснил, почему решил стать главным тренером «Шанхай Дрэгонс»

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан объяснил, почему решил стать главным тренером китайского клуба.

— Что вас заинтересовало в этом проекте, почему решили возглавить «Шанхай»?

— Если быть честным, последние два года я надеялся вернуться в НХЛ, но этого не случилось. Мне надо было принимать решение, либо уходить на пенсию, либо продолжать тренировать. И я его принял, посчитал, что «Дрэгонс» — это хорошая возможность. Мне нравится тренировать, я долгое время этим занимаюсь. Думаю, это хорошая возможность и хорошая лига. Канадские тренеры, которые сюда приезжали, говорили, что тут классно, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.