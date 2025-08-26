Главный тренер «Шанхая» Галлан: примером работы Мориса в КХЛ совершенно не вдохновлялся

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан рассказал, как принимал решение о работе в Континентальной хоккейной лиге.

— Вдохновлялись ли примером Мориса, который год отработал в КХЛ, а сейчас два года подряд брал Кубок Стэнли?

— Нет, совершенно. Мне нравится Морис, он делает отличную работу, но его пример тут вообще ни при чём.

— Советовались ли с кем-то из игроков, тренеров перед приездом в КХЛ?

— Много с кем общался, со многими североамериканскими игроками, некоторыми тренерами, спрашивал о лиге. Все говорили, что это очень хорошая лига, с высокой конкуренцией, и что тут к тебе очень хорошо относятся.

— Почему случился двухлетний простой в вашей карьере, что отпугивало генменеджеров НХЛ от того, чтобы пригласить вас?

— Я задаю себе такой же вопрос! Это были два тяжёлых года без тренерской работы. У меня была хорошая статистика, но, видимо, эти два года давали шанс другим людям. Да, я был расстроен, думал, что снова буду тренировать в НХЛ, но не сложилось. Мне надо было принимать решение, и я принял вот такое. И очень рад этому, посмотрим, как тут всё пойдёт, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.