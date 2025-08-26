Галлан — о Фёдорове: один из лучших игроков в истории нашего вида спорта

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан высоко оценил карьеру трёхкратного обладателя Кубка Стэнли и члена Зала хоккейной славы Сергея Фёдорова.

«Сергей Фёдоров достоин выведения номера из обращения, один из лучших игроков в истории нашего вида спорта, прекрасный человек. Он был великим игроком, мы играли вместе несколько лет, русские в «Детройте» были невероятными. Козлов, Константинов, они величайшие игроки, большие игроки. Но он не был так хорош до того, как я приехал (смеётся)», – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

