Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Галлан — о Фёдорове: один из лучших игроков в истории нашего вида спорта

Галлан — о Фёдорове: один из лучших игроков в истории нашего вида спорта
Комментарии

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан высоко оценил карьеру трёхкратного обладателя Кубка Стэнли и члена Зала хоккейной славы Сергея Фёдорова.

«Сергей Фёдоров достоин выведения номера из обращения, один из лучших игроков в истории нашего вида спорта, прекрасный человек. Он был великим игроком, мы играли вместе несколько лет, русские в «Детройте» были невероятными. Козлов, Константинов, они величайшие игроки, большие игроки. Но он не был так хорош до того, как я приехал (смеётся)», – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее Галлан рассказал, как принимал решение о работе в Континентальной хоккейной лиге.

Материалы по теме
Главный тренер «Шанхая» Галлан: примером работы Мориса в КХЛ совершенно не вдохновлялся
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android