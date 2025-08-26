Скидки
Тренер «Шанхая» Галлан признался, что никогда не был в Китае

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан заявил, что ещё ни разу не был в Китае.

«Клуб «Шанхай» в Санкт-Петербурге? Если честно, мне это не так важно. Когда со мной связались в первый раз, клуб ещё назывался «Куньлунь», потом мне объявили, что название поменяется. Название и место роли не играло, я понимал, что команда будет базироваться не в Китае.

Я не знал про планы сыграть несколько матчей в Китае уже в этом году, слышал только слухи, мне об этом не говорили. Конкретики нет, концентрируюсь на ближайших матчах и сезоне. До этого в Китае не был, мне интересно», – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

