Галлан: можно найти параллели с «Вегасом», в нас никто не верил

Галлан: можно найти параллели с «Вегасом», в нас никто не верил
Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан провёл параллели китайского клуба с «Вегас Голден Найтс», который в первый сезон вышел в финал Кубка Стэнли.

«Для меня новый проект – это уже знакомая ситуация, я с ней сталкивался. Я работал уже с «Вегасом», когда они только появились в НХЛ, с «Коламбусом» после расширения лиги. Это были также новые команды, которые только приходят в лигу. Мы всей командой относимся к этому позитивно, ждём сезон, будем работать. У нас отличные игроки, организация, это большой вызов для всех нас.

Можно найти параллели с «Вегасом», их достаточно много. В нас никто не верил, когда команда только появилась, мы не думали, что сможем попасть в финал Кубка Стэнли. Понимали, что будет сложный сезон, но мы становились лучше и сильнее с каждой игрой. В начале сезона мы не ожидали сами многого, но уже через пару месяцев стали одной из лучших команд лиги. Посмотрим в марте-апреле, к чему придём с «Шанхаем», – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

