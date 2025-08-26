Галлан ответил на вопрос о разнице между КХЛ и НХЛ

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан рассказал о разнице в работе между КХЛ и НХЛ.

«Когда я работал в НХЛ, я не следил за КХЛ пристально, мог посмотреть счёт, за отдельными игроками следил, которых я знал, которые мне были интересны. Возможности следить пристально не было, но я понимаю, какая это лига, понимаю её уровень, знаю достаточно неплохо.

Между лигами, разумеется, есть различия, но они не такие значительные. Я пока что её не заметил, но, думаю, понять я смогу, когда увижу полноценные матчи регулярного чемпионата. В КХЛ достаточное количество североамериканских игроков, стиль примерно одинаковый», – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.