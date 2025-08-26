Скидки
Гендиректор «Шанхая» Белых объяснил, почему клуб будет играть на «СКА Арене»

Генеральный директор «Шанхая» Сергей Белых объяснил, почему китайский клуб будет играть на «СКА Арене».

«Не секрет, что в определённый момент крупнейшая и самая современная арена страны оказалась свободна. Мы рассматривали различные варианты локации, но, учитывая новые амбиции клуба, желание достигнуть нового уровня для китайской команды, приняли это решение. Оно было непростым, но мы его приняли, арена имеет возможности гибкого формирования, в наших текущих условиях не всегда будем использовать полную арену, на топ-матчах, таких, как со СКА мы уверены в солд-ауте и полную арену.

В матчах низкой категории, возможно, будем закрывать верхний ярус, работать с первым. Так или иначе, арена современная, топовая, созвучна нашему клубу и его задачам, и поддержка, которую мы видим уже на первой же тренировке, подтверждает верность нашей ставки», – передаёт слова Белых корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

