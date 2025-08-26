Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Шанхая» Белых ответил на вопрос о возможном переезде клуба в Китай

Гендиректор «Шанхая» Белых ответил на вопрос о возможном переезде клуба в Китай
Комментарии

Генеральный директор «Шанхай Дрэгонс» Сергей Белых рассказал о возможности для клуба переехать в Китай.

«Переезд в Китай – это не быстрая история. Мы не хотим просто взять и сорваться в Китай, приехать на пустую, не подготовленную с точки зрения аудитории территорию. Важно проработать комплексную программу развития, движения, запустить прогрев в медиа, мини-проекты, в том числе отдельные вынесенные матчи в Китае, открытие небольшого офиса, чтобы взаимодействовать с будущими спонсорами, агентствами. Комплексно подготовиться, прогреть аудиторию, сформировать некие опорные точки для дальнейшей опоры клуба», – передаёт слова Белых корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Гендиректор «Шанхая» Белых объяснил, почему клуб будет играть на «СКА Арене»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android