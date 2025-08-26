Гендиректор «Шанхая» Белых ответил на вопрос о возможном переезде клуба в Китай

Генеральный директор «Шанхай Дрэгонс» Сергей Белых рассказал о возможности для клуба переехать в Китай.

«Переезд в Китай – это не быстрая история. Мы не хотим просто взять и сорваться в Китай, приехать на пустую, не подготовленную с точки зрения аудитории территорию. Важно проработать комплексную программу развития, движения, запустить прогрев в медиа, мини-проекты, в том числе отдельные вынесенные матчи в Китае, открытие небольшого офиса, чтобы взаимодействовать с будущими спонсорами, агентствами. Комплексно подготовиться, прогреть аудиторию, сформировать некие опорные точки для дальнейшей опоры клуба», – передаёт слова Белых корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.