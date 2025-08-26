Нападающий «Шанхая» Бурмистров остался недоволен качеством льда на «СКА Арене»

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Александр Бурмистров заявил, что остался недоволен качеством льда на «СКА Арене».

«Лёд, если честно, не очень. Вначале хороший, но минут 25-30, и уже много снега, шайбу бросать не хочется. Но, я думаю, это всё наладится.

Классно, всё что происходит здесь на арене, – классные ощущения. Смотрим в будущее с большим энтузиазмом. Ко всему готовы, в том числе к переезду в Китай. Звеньев чётких пока нет, наигрываем их, тренеры присматриваются к нам, нашим возможностям. Ближе к первому матчу сезона появится ясность», – передаёт слова Бурмистрова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.