Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Шанхая» Бурмистров остался недоволен качеством льда на «СКА Арене»

Нападающий «Шанхая» Бурмистров остался недоволен качеством льда на «СКА Арене»
Комментарии

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Александр Бурмистров заявил, что остался недоволен качеством льда на «СКА Арене».

«Лёд, если честно, не очень. Вначале хороший, но минут 25-30, и уже много снега, шайбу бросать не хочется. Но, я думаю, это всё наладится.

Классно, всё что происходит здесь на арене, – классные ощущения. Смотрим в будущее с большим энтузиазмом. Ко всему готовы, в том числе к переезду в Китай. Звеньев чётких пока нет, наигрываем их, тренеры присматриваются к нам, нашим возможностям. Ближе к первому матчу сезона появится ясность», – передаёт слова Бурмистрова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Гендиректор «Шанхая» Белых ответил на вопрос о возможном переезде клуба в Китай
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android