Бурмистров: задача дойти до финала реальна, это будет не тот «Куньлунь», что был ранее

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Александр Бурмистров рассказал о целях китайского клуба на новый сезон.

«Задача дойти до финала реальна, если смотреть на то, как команда тренируется, когда смотришь на ребят, иностранцев, все очень хорошие, сильные, это не будет тот «Куньлунь», который был ранее. Иностранцы советуются по бытовым вопросам, живём по отелям в основном, но некоторые ребята уже нашли квартиры. Проблема ли, что собрались поздно? Нет, в НХЛ тоже поздно собираются, наигрываются по ходу сезона, через игры. Ничего страшного.

Тренировки каждый день, набираем объём, надеемся, что будем готовы к сезону, на Кубке мэра Москвы наиграем тактику. У нас были тренировки с видео, будет это и в Москве, с каждой игрой всё будет легче. Один лёд в день, один зал», – передаёт слова Бурмистрова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.