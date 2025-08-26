Бурмистров — о Галлане: счастлив с ним поработать, учиться у таких мастеров — удовольствие

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Александр Бурмистров рассказал о работе с главным тренером китайского клуба Жерарром Галланом.

«У нас североамериканский стиль тренировок – много бросков, упражнений, работы на катание, много объёма. С одной стороны, это хорошо, потому что у нас не было полноценной предсезонки, нужно успеть набрать форму за короткий срок.

Слухи были, что будет Галлан, когда я только подписывался, но ничего конкретного. Счастлив с ним поработать, столько лет в хоккее, в НХЛ. Всегда есть чему учиться, а учиться у таких мастеров отдельное удовольствие. Какие-то упражнения новые были, но в целом ничего особенного», – передаёт слова Бурмистрова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.