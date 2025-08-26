Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бурмистров — о Галлане: счастлив с ним поработать, учиться у таких мастеров — удовольствие

Бурмистров — о Галлане: счастлив с ним поработать, учиться у таких мастеров — удовольствие
Комментарии

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Александр Бурмистров рассказал о работе с главным тренером китайского клуба Жерарром Галланом.

«У нас североамериканский стиль тренировок – много бросков, упражнений, работы на катание, много объёма. С одной стороны, это хорошо, потому что у нас не было полноценной предсезонки, нужно успеть набрать форму за короткий срок.

Слухи были, что будет Галлан, когда я только подписывался, но ничего конкретного. Счастлив с ним поработать, столько лет в хоккее, в НХЛ. Всегда есть чему учиться, а учиться у таких мастеров отдельное удовольствие. Какие-то упражнения новые были, но в целом ничего особенного», – передаёт слова Бурмистрова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Бурмистров: задача дойти до финала реальна, это будет не тот «Куньлунь», что был ранее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android