Бурмистров: я уже сталкивался с переездом команды в Америке, из Атланты в Виннипег

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Александр Бурмистров оценил переезд китайской команды в Санкт-Петербург.

«Пока всё отлично, классный персонал, игроки, тренерский штаб. Всё, что связано с командой, – всё отлично, на высшем уровне. Я сталкивался с переездом команды в Америке, когда мы переезжали из Атланты в Виннипег, половина состава тоже менялась.

Удивились, когда услышали, что больше 700 человек пришли на первую же нашу тренировку, очень классно. Нам всем понравилось. Классно, когда тренировки в игровом стиле, благодаря единоборствам быстрее придём в тонус. По фамилиям всех выучил уже ребят. Классно, что не будет групп каких-то, пять человек там, тут. Неделю тренируемся, сейчас собрался контакт, общаемся, ужинаем все вместе», – передаёт слова Бурмистрова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.